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Evden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 13:30
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Evden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden döviz ve ziynet eşyası çalan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çaldıkları paranın bin 100 dolarını harcadıkları tespit edilen zanlılar, işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.

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