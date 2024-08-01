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Bursa'da garip kavga... Boş olan trafikte yol için kavga ettiler

İHA
Giriş: 01.08.2024 12:20
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Bursa’da garip kavga... Boş olan trafikte yol için kavga ettiler

Bursa'da iki sürücü gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden kavga etti.

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