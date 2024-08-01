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Ardahan-Posof karayolunda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

İHA
Giriş: 01.08.2024 12:17 Güncelleme: 01.08.2024 12:18
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Ardahan-Posof karayolunda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Ardahan’ın Hanak ilçesi çıkışı ormanlık alan mevkiinde kaza meydana geldi. Kaza sonucu devrilen TIR yolu ulaşıma kapattı.

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