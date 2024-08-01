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Kurusıkı tabancayla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İHA
Giriş: 01.08.2024 13:15 Güncelleme: 01.08.2024 13:16
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Kurusıkı tabancayla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan araçta kurusıkı tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alınırken tabancaya el konuldu.

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