Ankara'da korkunç olay! Abdüllatif Şener'in oğlu dehşet saçtı: Rehin aldığı anneannesini öldürdü | Akıl hastanesine sevk edildi
Ankara Çankaya'da eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'e çarşamba günü akşam saatlerinde kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Komşuları dehşet anlarını anlatırken, Bedirhan Şener emniyetteki işlemlerinin ardından akıl hastanesine sevk edildi. Abdüllatif Şener ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener akşam saatlerinde dehşet saçtı.
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGADA ANNEANNESİNİ REHİN ALDI
Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.
Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.
Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.
Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.
İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesindeki gözlem süresinin sonunda, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına ilişkin rapor düzenlenmesinin istendiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Çankaya ilçesi Meneviş Sokaktaki evde şüpheli Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla yaraladığı ihbarı üzerine kolluk birimlerinin olay yerine gittiği ve ikna çabaları sonucunda Çetiner'in yaralı olarak evden çıkartılarak kaldırıldığı hastanede vefat ettiği hatırlatıldı.
Savcılıkça olay yerine gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında maktulün, kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı morguna sevk edildiği aktarılan açıklamada, Türk Ceza Kanununun 82/1-d maddesi kapsamında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usulüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı belirtildi.
Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."
"SALDIRGAN BUNALIMA GİRMİŞ"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Vedat Birgören: "Bunalıma girmiş, anneannesini 4 el silah sıkarak öldürmüş. Abdüllatif Şener'in eşi hızla yukarı çıktı. Ben de dışarı çıktığım sırada silah sesi duydum. Kadın panik halindeydi, korkmuştu. Polis ekipleri geldi. Babayı dışarıda gördüm. Oğlunu tanıyordum kimseye pek zararı yoktu. Ekonomik nedenlerden midir bilmiyorum. Psikolojik bir sorunu yoktu. Aile sorunlarından kaynaklı oldu. 4 el silah sesi duyduk. Polisler adamı alıp götürdü. Silah babasına aitmiş, oğlu haberi olmadan silahı almış. Sonra da anneannesini vurmuş" dedi.
ŞENER'DEN AÇIKLAMA: OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ
Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini silahla öldürmesine ilişkin, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı." ifadelerini kullandı.
Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin açıklama yaptı.
Dün meydana gelen olayın ailesini derinden sarstığını belirten Şener, taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.
Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.
Şener, şunları kaydetti:
"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."
BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?
Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun olan Bedirhan Şener 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.
Bedirhan Şener Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak görev yaptı.
ABDULLATİF ŞENER KİMDİR?
Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954'te Sivas'ta doğdu. Şener, siyasetçi, ekonomist, maliyeci, akademisyen, TBMM milletvekili, eski başbakan yardımcısı, eski maliye bakanı ve Türkiye Partisinin kurucusudur.
58. Hükûmet ve 59. Hükûmet'te devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, öncesinde 54. Hükûmet'te maliye bakanı, TBMM 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 21. Dönem Fazilet Partisi, 22. Dönem Ak Parti Sivas milletvekili olarak görev yaptı. En son 27. Dönem CHP Konyamilletvekili olarak görevini yapmıştır.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN ESKİ BAKAN ŞENER'İN OĞLUNUN ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesindeki gözlem süresinin sonunda, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına ilişkin rapor düzenlenmesinin istendiğini bildirdi.
Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."
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