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Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

İHA
Giriş: 31.07.2024 14:56 Güncelleme: 31.07.2024 14:57
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Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

Kocaeli'de yaşayan zihinsel engelli Ramazan Baydar'dan (31) dünden bu yana haber alınamıyor. Aile, otogardan biletsiz şekilde bindiği otobüsle İstanbul'a gittiği öğrenilen Baydar'ın hayatından endişe ediyor.

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