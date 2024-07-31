31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beykoz'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 15:05
ABONE OL
Beykoz’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri.. Beykoz'da kendisini takip ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı polislerce yakalandı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör