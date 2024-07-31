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Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı 2 çocuk için havalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 14:53
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Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı 2 çocuk için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk, Trabzon'dan Ankara'ya getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi...

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