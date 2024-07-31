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Yusufeli Tünelinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Giriş: 31.07.2024 00:52
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Yusufeli Tünelinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyonetteki Fermiye Yıldız (67) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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