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Giresun'da eski muhtardan aile katliamı! Eşi ve oğlunu feci şekilde katletti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 00:41 Güncelleme: 31.07.2024 01:00
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Giresun’da eski muhtardan aile katliamı! Eşi ve oğlunu feci şekilde katletti

Giresun’un Çamoluk ilçesindeki bir köyde eski muhtar olan Fazlı Y., evde yaşanan tartışmada eşi ve oğlunu silahla vurdu. Katliam yapan adam ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken cani şahıs ise silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde bir kişi, eşi ve oğlunu silahla vurarak katletti.

Korkunç olay ilçenin Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y. (56), aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile eşi Hanife Y. (54) ile oğlu Beytullah Y.'yi (24) silahla vurdu. Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans çağırdı.

Eski muhtar, eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.Eski muhtar, eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

OĞLUNU VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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