Giresun’da eski muhtardan aile katliamı! Eşi ve oğlunu feci şekilde katletti

Eski muhtar, eşi ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

OĞLUNU VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.