31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatay'da 2 kişiyi silahla öldüren şahıs intihar etti

Giriş: 31.07.2024 01:04
ABONE OL
Hatay’da 2 kişiyi silahla öldüren şahıs intihar etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör