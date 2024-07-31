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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 firari hükümlü yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:29
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 firari hükümlü yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari, Yunanistan sınırında yakalandı.

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