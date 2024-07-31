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İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi! 4 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 13:26
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İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi! 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul'un Başakşehir, Büyükçekmece, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerindeki 9 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 4 şüpheli tutuklandı.

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