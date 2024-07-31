31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

İHA
Giriş: 31.07.2024 15:58 Güncelleme: 31.07.2024 16:05
ABONE OL
Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Kocaeli'de veresiye defterindeki borç sebebiyle çıkan tartışmada bakkal ve 2 kişi tabancayla ateş edilerek yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör