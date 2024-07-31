31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da polis uygulamasından kaçan araç 2 polisin yaralanmasına neden oldu

İHA
Giriş: 31.07.2024 15:29 Güncelleme: 31.07.2024 15:30
ABONE OL
Ankara’da polis uygulamasından kaçan araç 2 polisin yaralanmasına neden oldu

Ankara'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör