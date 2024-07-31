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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan kişi tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 17:21
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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