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Seyir halindeki tır alev alev yandı

İHA
Giriş: 31.07.2024 09:24 Güncelleme: 31.07.2024 09:25
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Seyir halindeki tır alev alev yandı

Karabük-Zonguldak yolunun Gökçebey istikametinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında park halinde olan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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