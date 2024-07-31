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Adilcevaz'daki göller dron ile görüntülendi

İHA
Giriş: 31.07.2024 09:13 Güncelleme: 31.07.2024 09:13
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Adilcevaz’daki göller dron ile görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin ve Aygır göllerinin muazzam güzelliği dron ile görüntülendi.

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