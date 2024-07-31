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Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu

İHA
Giriş: 31.07.2024 09:48 Güncelleme: 31.07.2024 09:50
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Balıkçılar bu sezon palamuttan umutlu

Hatay'da yolcu ve minibüs şoför arasında ‘lan' kelimesi yüzünden yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansırken olayda şoförün kulağını ısırarak koparan H.T. adli makamlarca tutuklandı. Görüntülerde, minibüs şoförüne saldıran yolcunun, şoförün cebinden düşen parayı alıp cebine koyduğu anlarsa hayrete düşürdü.

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