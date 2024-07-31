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Aydın'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 31.07.2024 17:23
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Aydın’da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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