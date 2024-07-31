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Sahte deterjan operasyonu! Tam 50 ton ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:12
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Sahte deterjan operasyonu! Tam 50 ton ele geçirildi

Son dakika haberine göre Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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