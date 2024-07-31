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Gelengilerin çilek ve üzüm keyfi kamerada

İHA
Giriş: 31.07.2024 12:51
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Gelengilerin çilek ve üzüm keyfi kamerada

Kayseri'de bir vatandaş; "TurboTruck" ismini verdiği uzaktan kumandalı aracı ile Erciyes'teki gelengileri besledi. Çilek ve üzüm yiyen gelengilerin mutluluğu ise kameraya yansıdı.

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