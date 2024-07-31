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Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 13:23
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Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtuldu

Van'da sol kol ve bacağında yaşadığı güç kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede beyninde tümör tespit edilen hasta, 6 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

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