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Oltu'da sağanak yağış sele dönüştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 14:26
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Oltu’da sağanak yağış sele dönüştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde bugün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı.

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