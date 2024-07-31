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Kendisini darbeden kız arkadaşının ailesini, yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, uzaklaştırdı

DHA
Giriş: 31.07.2024 14:25 Güncelleme: 31.07.2024 14:36
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Kendisini darbeden kız arkadaşının ailesini, yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, uzaklaştırdı

İzmir'de Mustafa Karanlıkbulut (19), kız arkadaşının ailesi tarafından otomobille önü kesilerek demir sopa, alyan ve copla darbedildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Karanlıkbulut'un yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp, aileyi uzaklaştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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