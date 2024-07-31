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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 18:25
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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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