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Kırklareli'nde yangın! Atık toplama tesisinden alevler yükseldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 19:26 Güncelleme: 31.07.2024 19:29
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Kırklareli’nde yangın! Atık toplama tesisinden alevler yükseldi

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde yangın çıktı. Yüreklerin ağza geldiği yangında ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Hızlı müdahalede bulunan ekipler tarafından çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın panik dolu anlara neden oldu.

Kofçaz ilçesi yolundaki hurdacılar sitesinde bulunan plastik atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli'nde atık toplama tesisinde yangın çıktı.Kırklareli'nde atık toplama tesisinde yangın çıktı.

ANIZ ALANINA SIÇRAYAN ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle tesisin yanındaki anızlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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