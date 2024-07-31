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Bursa'da korkutucu kaza! Otomobil ile otobüs birbirine girdi: 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 17:57
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Bursa’da korkutucu kaza! Otomobil ile otobüs birbirine girdi: 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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