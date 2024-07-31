31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 19:56
ABONE OL
Konya’da hafif ticari araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör