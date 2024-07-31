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Somali'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 31.07.2024 13:59
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Somali’de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Son dakika haberine göre Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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