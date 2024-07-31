İstanbul'da hain eylem planı yapan terörist kıskıvrak yakalandı!
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken yurt içinde teröristlere göz açtırılmıyor. İstanbul'da Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, eylem arayışına giren ve hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yakalama kararı bulunan terörist gözaltına alındı. Örgüt üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eylem arayışına giren terörist yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan İlyas A.'nın yerini tespit etti.
EYLEM PLANI HAZIRLIĞINDAYDI
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırıdan sonra 'intikam' eylemi arayışına giren A.'nın, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet ve diğer güvenlik birimlerine yönelik örgüt adına eylemlerde kullanılabileceği belirlendi.
Sultanbeyli'de saklandığı adresi tespit edilen İlyas A., 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sultanbeyli ilçesinde yakalanan A.'nın, ayrıca örgütün 2015 yılında TAYAD, 2016 yılı içerisinde Gazi Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin sorumlusu olduğu kaydedildi.
TUTUKLANDI
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. DHKP/C üyesi polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Örgüt üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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