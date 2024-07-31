İstanbul’da hain eylem planı yapan terörist kıskıvrak yakalandı!

DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, eylem arayışına giren İlyas A. gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de saklandığı adresi tespit edilen İlyas A., 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sultanbeyli ilçesinde yakalanan A.'nın, ayrıca örgütün 2015 yılında TAYAD, 2016 yılı içerisinde Gazi Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin sorumlusu olduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. DHKP/C üyesi polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Örgüt üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.