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İstanbul'da 10 ton kaçak tütün ile 5 milyon 670 bin boş makaron ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 10:44
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İstanbul’da 10 ton kaçak tütün ile 5 milyon 670 bin boş makaron ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 ton kaçak sigara tütünü ile 5 milyon 670 bin boş makaron ele geçirildi.

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