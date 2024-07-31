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Adana’da 22 torbacı tutuklandı

İHA
Giriş: 31.07.2024 10:59 Güncelleme: 31.07.2024 11:02
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Adana’da 22 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken yakalanan 22 kişi de tutuklandı.

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