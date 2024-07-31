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Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı

DHA
Giriş: 31.07.2024 10:41 Güncelleme: 31.07.2024 10:54
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Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesinde foseptik çukuruna düşen tosun, itfaiye ekiplerinin iş makinesiyle 1 saat süren çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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