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Düğün kana bulandı! Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 01:05
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Düğün kana bulandı! Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda tartışmaya kavgaya döndü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneyey kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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