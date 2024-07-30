Diyarbakır’da hasta yakını terörü! 112 Acil Sağlık ekibine saldırının sebebi pes dedirtti | 2 sağlık çalışanı yaralandı

Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı.

Olayda, sağlık ekibinden Z.B. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.