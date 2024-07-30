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Diyarbakır'da hasta yakını terörü! 112 Acil Sağlık ekibine saldırının sebebi pes dedirtti | 2 sağlık çalışanı yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 22:07
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Diyarbakır’da hasta yakını terörü! 112 Acil Sağlık ekibine saldırının sebebi pes dedirtti | 2 sağlık çalışanı yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir vaka ihbarı alan ekipler harekete geçti. Müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibi gittikleri noktada hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Hasta yakınlarının teröründe 2 sağlık çalışanı yaralanırken saldırı sebebi ise pes dedirtti.

Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınları saldırdı.

Barış Mahallesi'nde baş ağrısı şikayeti bulunan kişi için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Hasta yakınlarının saldırısı sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.Hasta yakınlarının saldırısı sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.

İSTEĞE ÖZEL MÜDAHALE İSTEDİLER

Belirtilen adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaya evinde müdahale edilmek istenmesi üzerine yakınları hastanın hastaneye götürülmesini isteyerek sağlık ekibine bıçak ve şişeyle saldırdı.

Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı.Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı.

Olayda, sağlık ekibinden Z.B. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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