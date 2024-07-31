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Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 31.07.2024 10:27 Güncelleme: 31.07.2024 10:27
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Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde, daha 1 hafta önce bakımı yapılan asansörün 3'üncü kattan zemine çakılması sonucu içerisindeki 4 kişi yaralandı.

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