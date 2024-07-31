Eskişehir’de otobüs durağındaki sapık yakalandı

Eskişehir'deki bir otobüs durağında yanında bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulunan Murat K. (20), bu anların cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir otobüs durağına gelen Murat K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı.