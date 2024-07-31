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Eskişehir'de otobüs durağındaki sapık yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:26 Güncelleme: 31.07.2024 16:14
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Eskişehir’de otobüs durağındaki sapık yakalandı

Eskişehir'de yanında kadın olduğu sırada beklediği otobüs durağında cinsel organı ile uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'deki bir otobüs durağında yanında bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulunan Murat K. (20), bu anların cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir otobüs durağına gelen Murat K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs böyle görüntülenmiştiUygunsuz hareketlerde bulunan şahıs böyle görüntülenmişti

Video kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen Murat K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.

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