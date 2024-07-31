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Manisa'da korkunç tren kazası! 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 01:55
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Manisa’da korkunç tren kazası! 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yolcu treni yolun kenarında duran 2 kardeşe çarptı. Kazada trenin çarptığı Cumali Ş. ile Şahin Ş. yaralanırken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı..

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