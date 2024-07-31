Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönlü ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli uzatma çalışmaları

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor