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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönlü ulaşıma kapatıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 09:50
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönlü ulaşıma kapatıldı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden sonra D-100'e yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik güzergahın İstanbul yönü, ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, geçen yıl heyelan riskine karşı 90 metre uzatıldı. İstanbul yönünün de 67 metre uzatılması için yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'ne girmek isteyen araçlar D-100'e yönlendirildiBolu Dağı Tüneli'ne girmek isteyen araçlar D-100'e yönlendirildi

Karayolları ve polis ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Abant gişeleri mevkisinde dubalarla ayrılan yolda sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi. Abant gişelerinden D-100 kara yoluna giden sürücüler, daha sonra Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola bağlanabilecekler.

Bolu Dağı Tüneli uzatma çalışmalarıBolu Dağı Tüneli uzatma çalışmaları

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor

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