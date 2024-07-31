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Küçücük camdan girip, 5 şoförün ekmek parasını çaldı

İHA
Giriş: 31.07.2024 09:52 Güncelleme: 31.07.2024 09:53
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Küçücük camdan girip, 5 şoförün ekmek parasını çaldı

Denizli'de yarı açık bırakılan camlardan girdiği 5 şehit içi minibüsünden 8 bin lira çalan şüpheli, son işinde güvenlik kamerasına takıldı. Şoförün namaz kılmaya gitmesini fırsat bilen şüpheli, çaldığı paralarda birlikte saklandığı inşaata yakalandı.

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