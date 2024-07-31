Aydın’da korkunç olay! 3 çocuk babasının cesedi denizde boynuna taş bağlı halde bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Ekipler, yapılan çalışmayla cesede ulaşıp, sudan çıkardı. Cesedin 26 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Ali Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.