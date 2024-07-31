Aydın'da korkunç olay! 3 çocuk babasının cesedi denizde boynuna taş bağlı halde bulundu
Kuşadası ilçesinde 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un (55) cansız bedeni dalış yapan amatör bir dalgıç tarafından denizde boynuna taş bağlı olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Kuşadası Belediyesi çalışanı Bayram Ali Koç'tan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ailesine cep telefonundan 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın' diye sesli mesaj gönderdiği belirtilen Koç'u aramak için çalışma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında deniz dibinde boynuna taş bağlı erkek cesedi bulan amatör bir dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yapılan çalışmayla cesede ulaşıp, sudan çıkardı. Cesedin 26 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Ali Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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