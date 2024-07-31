31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın'da korkunç olay! 3 çocuk babasının cesedi denizde boynuna taş bağlı halde bulundu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 31.07.2024 11:08 Güncelleme: 31.07.2024 11:15
ABONE OL
Aydın’da korkunç olay! 3 çocuk babasının cesedi denizde boynuna taş bağlı halde bulundu

Kuşadası ilçesinde 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un (55) cansız bedeni dalış yapan amatör bir dalgıç tarafından denizde boynuna taş bağlı olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Kuşadası Belediyesi çalışanı Bayram Ali Koç'tan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bayram Ali Koç 4 gündür kayıptıBayram Ali Koç 4 gündür kayıptı

Ailesine cep telefonundan 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın' diye sesli mesaj gönderdiği belirtilen Koç'u aramak için çalışma başlatıldı.

55 yaşındaki adamın cesedi boynuna taş bağlı halde bulundu55 yaşındaki adamın cesedi boynuna taş bağlı halde bulundu

Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında deniz dibinde boynuna taş bağlı erkek cesedi bulan amatör bir dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyorOlayla ilgili soruşturma devam ediyor

Ekipler, yapılan çalışmayla cesede ulaşıp, sudan çıkardı. Cesedin 26 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Ali Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Denizde boynuna taş bağlı halde cesedi bulunduDenizde boynuna taş bağlı halde cesedi bulundu DENİZDE BOYNUNA TAŞ BAĞLI HALDE CESEDİ BULUNDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör