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Giresun'da eski muhtar, karısı ve oğlunu tabancayla öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 11:49
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Giresun’da eski muhtar, karısı ve oğlunu tabancayla öldürdü

Son dakika haberine göre Giresun'un Çamoluk ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eşini ve oğlunu tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

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