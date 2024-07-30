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Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.07.2024 00:46
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Van’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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