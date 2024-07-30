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Bitlis'te zincirleme kaza! Ambulans kazaya karıştı

Giriş: 30.07.2024 01:04
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Bitlis’te zincirleme kaza! Ambulans kazaya karıştı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Sanayi Bölgesi'nde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan kişiler, hızla olay yerine gelen diğer ambulanslar tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi.

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