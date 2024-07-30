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Malatya'da tartıştığı kiracısını öldürmüştü! Aranan eski il başkanı teslim oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 00:24
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Malatya’da tartıştığı kiracısını öldürmüştü! Aranan eski il başkanı teslim oldu

Malatya'da, 17 Temmuz'da borç alacak kavgasında tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğlu'nu (33) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz teslim oldu.

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