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Uzmanlar açıkladı! Bu kan grubuna sahip çocuklar daha zeki...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:51
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Uzmanlar açıkladı! Bu kan grubuna sahip çocuklar daha zeki...

Kan grupları içerdikleri antijen ve antikorlara göre gruplara ayrılır. Toplamda sekiz farklı kan grubu türü bulunmaktadır. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma çocukların kan grupları ile zekaları arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar...

Japon bilim insanları, kan gruplarının çocukların zeka seviyelerini etkileyebileceğini gösteren yeni bir araştırma yayınladı. Bu araştırma kan grupları ile ilgili bildiklerimizi değiştirebilir.

Kan grubu araştırmasıKan grubu araştırması

Her kan grubunun kişilik özelliklerini yansıtan olumlu ve olumsuz yönleri olduğu düşüncesi, son yıllarda yapılan araştırmaların ardından tekrar gündeme geldi. Profesör Furukawa, yaptığı araştırmada kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'tan ilham aldı. Hipokrat'a göre, kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilişkilidir. Furukawa, her kan grubunun bireyin özelliklerini belirgin şekilde etkilediğini savunuyor.

Japon hekimJapon hekim

A KAN GRUBU

A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.

B KAN GRUBU

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.

ÇocukÇocuk

AB KAN GRUBU

AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.

Kan grubu özellikleriKan grubu özellikleri

0 KAN GRUBU

0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

Kan grubu araştırmasıKan grubu araştırması

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