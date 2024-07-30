Uzmanlar açıkladı! Bu kan grubuna sahip çocuklar daha zeki...

A KAN GRUBU

A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.

B KAN GRUBU

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.

Çocuk