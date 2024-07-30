Uzmanlar açıkladı! Bu kan grubuna sahip çocuklar daha zeki...
Kan grupları içerdikleri antijen ve antikorlara göre gruplara ayrılır. Toplamda sekiz farklı kan grubu türü bulunmaktadır. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma çocukların kan grupları ile zekaları arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar...
Japon bilim insanları, kan gruplarının çocukların zeka seviyelerini etkileyebileceğini gösteren yeni bir araştırma yayınladı. Bu araştırma kan grupları ile ilgili bildiklerimizi değiştirebilir.
Her kan grubunun kişilik özelliklerini yansıtan olumlu ve olumsuz yönleri olduğu düşüncesi, son yıllarda yapılan araştırmaların ardından tekrar gündeme geldi. Profesör Furukawa, yaptığı araştırmada kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'tan ilham aldı. Hipokrat'a göre, kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilişkilidir. Furukawa, her kan grubunun bireyin özelliklerini belirgin şekilde etkilediğini savunuyor.
A KAN GRUBU
A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.
B KAN GRUBU
B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.
AB KAN GRUBU
AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.
0 KAN GRUBU
0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?
- Tarım Kredi'de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...
- 47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon verisini hangi tarihte açıklayacak? Tahmin ne yönde?
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…
- ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?
- SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Yeni emekliye kazanç takvimi netleşti: Tahsis numarası 5, 7, 9, 1, 3, 8 olanlar...
- Vantilatör kullanırken 2 kez düşüneceksiniz! Meğer sağlığınızı...