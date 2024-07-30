Bursa'da 2 katlı metruk bina çöktü! Faicadan saat nedeniyle kurtarıldı
İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, olayın sabah erken saatte olması olası yaralanma ve can kaybının önüne geçti.
Olay, saat 06.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı metruk bina, yola doğru gürültüyle çöktü.
O sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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