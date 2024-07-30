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Bursa'da 2 katlı metruk bina çöktü! Faicadan saat nedeniyle kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.07.2024 11:17 Güncelleme: 30.07.2024 11:17
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Bursa’da 2 katlı metruk bina çöktü! Faicadan saat nedeniyle kurtarıldı

İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, olayın sabah erken saatte olması olası yaralanma ve can kaybının önüne geçti.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı metruk bina, yola doğru gürültüyle çöktü.

Erken saatte çökmesi nedeniyle faciadan dönüldüErken saatte çökmesi nedeniyle faciadan dönüldü

O sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 katlı bina metruk bina böyle çöktü2 katlı bina metruk bina böyle çöktü

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

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