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İşte Türkiye'nin 2100 yılındaki nüfusu! TÜİK verileri şoke etti! Doğurganlık rakamlarında alarm...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:39 Güncelleme: 30.07.2024 10:42
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İşte Türkiye’nin 2100 yılındaki nüfusu! TÜİK verileri şoke etti! Doğurganlık rakamlarında alarm...

Son yıllarda ülkemizde doğurganlık oranı alarm verirken Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilerde Türkiye'nin 2100 yılındaki tahmini nüfusu paylaşıldı. Nüfus projeksiyonları için masada 3 senaryo bulunuyor. İşte detaylar...

TÜİK, "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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ÜÇ FARKLI SENARYO

Buna göre, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi.

Buna göre, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.

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2050'DE 93 MİLYON OLACAĞIZ

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

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NÜFUS 2100'DE 55 MİLYONUN ALTINA DÜŞECEK

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.

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