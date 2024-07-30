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THY Erzurum ile İstanbul arasında ağustosta ek sefer düzenleyecek

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 21:36
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THY Erzurum ile İstanbul arasında ağustosta ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında Erzurum ile İstanbul arasında karşılıklı ek sefer düzenleyecek.

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